Soeben eröffnet: Krawattenmuseum in Zagreb

Zagreb liegt auf halbem Weg von Wien zum Meer. Tausende Mitteleuropäer fahren in diesen Tagen wieder an der kroatischen Hauptstadt vorbei – in ungeduldiger Erwartung, endlich wieder in der Adria zu baden. Dabei böte ein Zwischenstopp in Zagreb zumindest eine willkommene Pause und kurzweilige Zerstreuung.

Neu seit der Vorwoche ist das privat geführte Krawattenmuseum in der Zagreber Unterstadt, gleich neben der Zahnradbahn Uspinjača.