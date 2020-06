Kosovo: Unabhängig, aber mit NATO-Kontrolle

Mit einer feierlichen Zeremonie im Parlament in der Hauptstadt Pristina wurde am Montag der Kosovo in die Selbstständigkeit entlassen. Serbien protestierte dagegen. Als einziger westlicher Politiker nahm Österreichs Außenminister Michael Spindelegger an der Feier teil. Die Probleme des neuen Staates sind aber noch lange nicht beseitigt. Die NATO reduziert zwar ihre Truppen auf 5000 Soldaten, doch sie bleibt im Land. Auch das heimische Bundesheer zeigt weiter Präsenz.