Concordia-Chef: "Ein armes Kind kann seine Flügel nicht aufspannen"

Bernhard Drumel: Die Generationenarmut ist leider noch größer, als es in einem reichen Kontinent wie Europa eigentlich der Fall sein dürfte. Generationenarmut bedeutet: Ein Kind wird in die Welt geboren und hat eigentlich keine Chance, aus einem Teufelskreis aus Armut, Bildungsferne, materieller Not und oft auch Ausgrenzung herauszukommen. Das ist ein Ausmaß an Elend, das sich vor allem in Osteuropa noch findet – und unterscheidet sich von der Kinderarmut, die es etwa auch in Österreich gibt.

In Ländern wie Bulgarien und Rumänien sind vor allem die Minderheiten betroffen, besonders die Roma, die zum Teil wirklich in Parallelgesellschaften leben. In Sofia zum Beispiel gibt es die Mahalas, abgegrenzte Slums mit zehntausenden Bewohnern. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man durch das restliche Sofia geht.

Den Kindern in diesen Communities werden kaum Chancen gegeben, sich in die Hauptgesellschaft zu integrieren. Das gibt es in einer anderen Form auch im Kosovo. Und in Moldau ist es die starke Arbeitsmigration nach Europa, die viele Kinder und Ältere auf dem Land in Armut zurücklässt.