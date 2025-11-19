Wahlbeben in Dänemark: Europas rote Ikone verblasst

122 Jahre, das ist sogar noch länger, als Wien schon rot regiert wird. Seit 1903 galt in Dänemark das ungeschriebene Gesetz, dass Kopenhagen eine sozialdemokratische Stadt ist. Damit ist es nun vorbei: Am Dienstag fuhr die stolze dänische Arbeiterpartei bei den Regionalwahlen eine historische Niederlage ein. Die Landeshauptstadt wird künftig von der Grün-Linken regiert, die Sozialdemokraten landeten mit etwas mehr als 12 Prozent sogar abgeschlagen auf Platz drei.

Für viele Europäer ist Frederiksen eine Ikone Zu tun hat diese Schlappe nicht nur mit kommunalpolitischen Problemen. Zwar haben die Kopenhagener Roten sich selbst einiges zuzuschreiben, 2020 etwa musste der damalige Bürgermeister wegen Sexismus-Vorwürfen den Hut nehmen und auch die nachgerückte Parteikollegin war nicht gerade beliebt. Im Wahlkampf der letzten Monate hatte aber die Bundespolitik die Hauptrolle gespielt. Die Sozialdemokraten lenken nämlich seit 2019 auch die Geschicke des Landes, und das mit ordentlich Strahlkraft: Premierministerin Mette Frederiksen gilt bei Europas Roten gleichsam als Ikone, weil sie neben Spaniens Roten die einzige Genossin ist, die sich in den letzten Jahren im Amt halten konnte. Mehr noch: Während viele andere Sozialdemokraten in Europa spektakulär abgewählt und von Rechtspopulisten verdrängt wurden, konnte die 48-Jährige mit ihrem harten Migrationskurs die dänischen Rechten kleinhalten.

Linksrutsch durch explodierende Wohnkosten Die Nebenwirkungen dieser Politik bekam die Arbeiterpartei nun aber auf dem Stimmzettel präsentiert. Kopenhagen, das die Sozialdemokraten einst von einer Arbeiter-dominierten Hafenstadt zu einer liberalen Wirtschaftsmetropole umformten, wählte nämlich deutlich linker als bisher; nach der künftig regierenden Grün-Links-Partei schaffte es die dunkelrote Einheitsliste auf Platz zwei. Beide Parteien hatten zum Thema gemacht, was Frederiksen mit dem Fokus auf Migration vernachlässigte, etwa klassisch linke Kampfgebiete wie massiv steigende Wohnkosten. Die durchschnittlichen Quadratmeterpreise in Kopenhagen sind nämlich um 20 Prozent gestiegen – und das nur im letzten Jahr.

Freunderlwirtschaft Angestammte sozialdemokratische Wähler könnten sich so das Leben in ihrer eigenen Stadt nicht mehr leisten, warnten politische Kommentatoren schon vor der Wahl. Danach warfen sie Frederiksen darum Fehleinschätzungen und eine gewisse Abgehobenheit vor: Sie hatte mit Pernille Rosenkrantz-Theil nämlich nicht nur eine persönliche Freundin, mit der sie sich ein Sommerhaus teilte, ins Rennen geschickt, was ihr als Freunderlwirtschaft ausgelegt worden war. Rosenkrantz-Theil war bis 2024 auch Ministerin für Wohnbau – und hatte schon während ihrer Amtszeit keine Ideen gegen die Wohnungskrise gehabt.