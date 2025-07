Herzlich, aber hart: Mette Frederiksen soll das EU-Asylproblem lösen

Das sagt viel über die 47-Jährige. Dänemark hat mit 1. Juni die EU-Ratspräsidentschaft übernommen, und die Sozialdemokratin hat nicht vor, still die nette Mediatorin zwischen den lauten EU-Größen zu spielen. Sie schickt sich an, Europas Politik nach ihren Vorstellungen umzukrempeln: Schon Wochen vor der Amtsübernahme hat sie mit Italiens Premierministerin Giorgia Meloni und Österreichs Kanzler Christian Stocker öffentlich eine Neuordnung der EU-Asylregeln gefordert, frei nach dem Motto: Europas Gerichte sind viel zu liberal und migrantenfreundlich. Und das als überzeugte Sozialdemokratin .

Viel Gegenwind

Reibungslos verlief dieser Prozess aber auch in Dänemark nicht, wo selbst in der Politik viel kuschelig-„hygge“ ist. Frederiksen, die im ländlichen Jütland in einem klassischen Arbeiterhaushalt aufwuchs, deren Vater bereits in dritter Generation Mitglied der Sozialdemokraten war und die selbst als Studentin in Kenia als Lehrerin arbeitete, verprellte viele Parteimitglieder. Zugleich wanderten viele Wähler zu den Grünen über; und viele ihrer Ideen – etwa der Abriss von Stadtvierteln, in denen überproportional viele Migranten leben – sorgen für endlose Debatten.

Auf rein politischer Ebene aber hat Frederiksens Plan funktioniert. Während es viele sozialdemokratische Parteien an der Migration zerriss – Österreichs Richtungsstreit zwischen Peter Doskozil und Andreas Babler ist nur eines von vielen Beispielen –, gilt Dänemark in Sachen Asyl mittlerweile für viele andere EU-Mitglieder als Vorbild. Gerade mal 860 Asylwerber hat der Staat 2024 anerkannt, Unterstützung erhalten die kaum. Und wer nicht bleiben darf, wird in ein Sammellager gesteckt – unter teils „unmenschlichen“ Bedingungen, wie der Europarat urteilte.