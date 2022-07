Kopenhagen: Schüsse in Einkaufszentrum

In einem Einkaufszentrum in Kopenhagen sind am Sonntag Schüsse gefallen. Mehrere Menschen seien getroffen worden, teilte die Polizei im Kurzbotschaftendienst Twitter mit. Die Polizei habe massive Verstärkung in das große Einkaufszentrum Fields geschickt, das im Stadtteil Amager zwischen dem Zentrum der dänischen Hauptstadt und dem Flughafen liegt.

Mehr dazu in Kürze