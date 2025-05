Beobachter rechnen damit, dass das Konklave nicht allzu lange dauern wird. Spätestens kommende Woche, vielleicht noch diese, dürfte der neue Papst feststehen. Klar ist jedenfalls, dass das umfangreiche „Vorkonklave“, also die Beratungen im Vorfeld der eigentlichen Wahl, Raum für Ränkespiele und erste Allianzen geboten hat. Aber auch die inhaltlichen Diskussionen – theologischer wie politischer Natur – liefen offenbar so intensiv ab wie lange nicht mehr. Die Kirche steht am Scheideweg, das merkt man derzeit mehr denn je.

Viel klarer ist das Anforderungsprofil an den Nachfolger von Franziskus – auf wen auch immer die Wahl fällt. Immerhin ist der Papst nicht nur spiritueller Führer, sondern vielmehr Staatsoberhaupt und – ganz profan gesehen – der Chef eines weltumspannenden Machtapparats, der in 189 Ländern präsent ist.

Zuallererst plagen die Kirche höchst weltliche Sorgen: Es geht, wie so oft, ums liebe Geld . „Die Finanzsituation des Vatikan ist eines der drängendsten Probleme“, so Ring-Eifel. Seit mehr als zwei Jahren hat der Vatikan keinen ordentlichen Haushalt mehr veröffentlicht; das strukturelle Defizit dürfte aber bei rund 80 Millionen im Jahr liegen.

In den Folgetagen wählen die 133 Kardinäle bis zu vier Mal am Tag – aufgeteilt in je zwei Wahlgänge am Vormittag und zwei am Nachmittag. Rauch steigt immer erst nach zwei erfolglosen Wahlgängen auf – die Stimmzettel werden gemeinsam verbrannt. Schwarzer Rauch ist daher immer gegen 11.30 oder 19 Uhr zu erwarten. Weißer Rauch steigt sofort nach der erfolgreichen Wahl (mit Zweidrittelmehrheit) auf; rund 45 Minuten danach erscheint der Papst auf dem Balkon.

Um 10 Uhr wird noch die Messe „Für die Wahl des Papstes“ gefeiert, dann ist Zeit für ein Mittagessen und etwas Ruhe. Um 16:30 Uhr erfolgt der Einzug in die Sixtinische Kapelle. Nach einer „geistlichen Einstimmung“ erfolgt an diesem Tag noch ein erster Wahlgang.

Ring-Eifel setzt in seiner Analyse weit früher an: „Während Franziskus die Traditionalisten arg verprellt hat, war es zuvor Benedikt, der die Liberalen vor den Kopf gestoßen hat“, sagt er. „Unter den beiden Päpsten ist das Pendel zuerst in die eine Richtung, dann in die andere Richtung ausgeschlagen.“ Übrig geblieben seien „Verletzungen“, sagt Ring-Eifel. „Derzeit fühlen sich die Traditionalisten maximal noch geduldet.“

Wie ernst das Thema ist, zeigt sich an den offenen Worten, die aus den Vorberatungen der Kardinäle nach außen gedrungen sind: In mehreren Redebeiträgen sei die Polarisierung in der Kirche und der Gesellschaft als „offene Wunde“ bezeichnet worden, berichtet Vatikansprecher Matteo Bruni. „So drastische Formulierungen wählen Kardinäle normal nicht“, sagt Ring-Eifel.