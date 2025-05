Bizarr: Donald Trump teilt Bild von sich als Papst

"Das wäre meine erste Wahl", antwortete er laut Nachrichtenagentur AFP etwa auf die Frage von Journalisten, wer seiner Meinung nach bei dem am Mittwoch beginnenden Konklave in der Sixtinischen Kapelle im Vatikan zum nächsten Papst gewählt werden sollte.

Das Bild zeigt Trump beim Segnen in einer Soutane , mit einer Mitra, der spitzen Papst-Mütze, und einem Kruzifix um den Hals. Der US-Präsident hat in jüngster Zeit mehrmals gescherzt, dass er selbst der nächste Papst sein würde.

Rund 20 Prozent der US-Bürger sind katholische Christen. Umfragen von November ergaben, dass etwa 60 Prozent der Katholiken bei den Präsidentschaftswahlen für Trump gestimmt hatten. Der US-Präsident bezeichnet sich selbst als Christen, sieht sich aber an keine christliche Konfession gebunden.

Trump erklärte daraufhin, er habe keine eindeutige Vorliebe, doch der konservative New Yorker Kardinal und Abtreibungsgegner, Timothy Dolan , sei "sehr gut".

Papst Franziskus kritisch gegenüber Trump

Der verstorbene Pontifex Franziskus stand Trump kritisch gegenüber. Infolge von Trumps Ankündigung während seiner ersten Amtszeit (2017-2021), eine Grenzmauer zu Mexiko bauen zu wollen, sagte Franziskus: "Wer nur Mauern und keine Brücken bauen will, ist kein Christ."

Trump hatte an der Beerdigung von Papst Franziskus am vergangenen Samstag auf dem Petersplatz in Rom teilgenommen. Dabei hatte er auch ein Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskij geführt.