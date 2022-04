Konflikt mit Russland: EU will Indien für sich gewinnen

Indien ist eines der Länder, die auch zwei Monate nach dem Angriff auf die Ukraine keine klare Kritik an Russland üben. Bei der Verurteilung des Krieges durch die UN-Generalversammlung Anfang März enthielten sich die indischen Gesandten ihrer Stimme, die Regierung in Neu Delhi trägt westliche Sanktionen nicht mit.

Die Zurückhaltung liegt vor allem an Indiens Handelsbeziehungen mit Russland, die zuletzt sogar ausgebaut wurden. Vor allem bei Rüstungsimporten und günstigen Ölkäufen ist Indien auf das Wohlwollen der Regierung in Moskau angewiesen.

Handel intensivieren

Die EU versucht daher, wie auch die USA und Großbritannien, die Zusammenarbeit mit Indien zu verstärken. Bei einem Besuch von Ursula von der Leyen am Montag in Neu Delhi gründeten die Kommissionschefin und der indische Premier Narendra Modi einen gemeinsamen Rat für Handel und Technologie. Auch mit den USA tauscht sich die EU in einem solchen Format aus.