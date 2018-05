Kolumbien: Nach Friedensdeal gerät Wahl zum Duell der Extreme

Zumindest die deutsche Botschaft in Bogotá hat vor den Präsidentschaftswahlen am Sonntag in Kolumbien den Humor nicht verloren. Sie lud am Donnerstag auf die Plaza de Lourdes im Herzen der kolumbianischen Hauptstadt zur Teilnahme an einem

„Besaton Electoral“ ein. Ein Kussmarathon organisiert vom Wahlbeobachter „Candidator“ unter dem Motto „Dass die Zunge nicht dazu dient, zu beleidigen.“ Eine satirische Aktion mit ernstem Hintergrund, denn wenn Sonntag der Andenstaat an die Wahlurnen schreitet, ist es so polarisiert wie lange nicht mehr.

Um das Fell des Bären streiten sich die Vertreter der politischen Extreme. Der Ex-Guerilla-Kämpfer der Gruppierung M19 und Ex-Bürgermeister Bogotas, Gustavo Petro, und der rechte Hardliner Ivan Duque aus dem Lager des rechtskonservativen Ex-Präsidenten Alvaro Uribe (2002–2010), der immer noch extrem populär ist. Es ist ein Duell der Ideologien und der Gegensätze.

Avocado-Offensive

Petro schwärmt von einer Art Arbeiter- und Bauernstaat. Die Avocado ist zum Symbol seiner ganz auf die ländliche Bevölkerung und der Träume der sogenannten Kleinbauern ausgerichteten Kampagne geworden. Duque ist Vertreter einer klassischen Law-and-Order-Politik, der ein modernes Kolumbien verspricht und eine knallharte Strategie gegen Kriminalität und Drogenhandel.

In Villavicencio hat Petro ein Heimspiel. Zehntausende sind in die Stadt gekommen, in der Papst Franziskus vor ein paar Monaten bei seinem Kolumbien-Besuch noch vergeblich versucht hatte, die zerstrittenen politischen Lager zu versöhnen. „Wir begrüßen den neuen Präsidenten Kolumbiens, Gustavo Petro Urego“, schallt es aus den Lautsprechern. Petro gelingt es, die Massen zu mobilisieren – wie vor ihm kaum einem anderen linken Politiker.