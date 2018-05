Kolossales Chaos in Rom

Mattarella hatte am Sonntag den von der Lega und Fünf Sterne vorgeschlagenen Euro-Kritiker Paolo Savona als Wirtschaftsminister abgelehnt. Wie dieser Knoten in einem neuen Anlauf gelöst wird, ist offen. Die harten Angriffe – bis hin zu Morddrohungen in den Sozialen Medien – gegen Mattarella und der fehlende Respekt gegenüber dem Amt des Staatspräsidenten hat das Klima weiter vergiftet.

Von der „dramatischsten Krise der vergangenen zwanzig Jahren“ spricht Rechtsdozentin Cristina Fasone von der Universität Luiss in Rom. „Wir sind jetzt schon seit Monaten ohne eine Regierung. Es ist einmal mehr ein Beweis dafür, dass unsere Politiker nicht in der Lage sind, Antworten darauf zu geben, was die Italiener wünschen“, so Fasone. Man dürfe auch jene 50 Prozent der Italiener nicht vergessen, die gar nicht mehr wählen gehen und stumm und verängstigt zusehen, mahnt der Politologe Gian Enrico Rusconi. Die Aggressivität der Lega und die Unerfahrenheit der Fünf Sterne bereitet Rusconi große Sorgen: „Die ändern alle fünf Minuten ihre Meinung. Stellen Sie sich einen Innenminister vor, der über Polizeieinsätze und Gesetze entscheidet, die er im nächsten Moment wieder über den Haufen wirft.“