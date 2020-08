Könige im Exil: Monarchen, die ihr Land verlasssen mussten

Aus Liebe zu der zweifach geschiedenen Amerikanerin Wallis Simpson verzichtete Englands König Edward VIII. im Dezember 1936 auf Druck der Regierung auf den Thron und ließ sich als Herzog von Windsor mit seiner Frau in einer Villa im Pariser Exil nieder. Sein Bruder George VI. hatte seine Nachfolge angetreten und Mrs. Simpson die Anrede „Königliche Hoheit“ verwehrt, was zum Zerwürfnis innerhalb der Familie führte. Auch durfte der Herzog nur mit dem Einverständnis seines Bruders – und später seiner Nichte Queen Elizabeth II. – britischen Boden betreten. Edwards Mutter weigerte sich, ihn und seine Frau zu empfangen. Für viele Briten unverständlich war, dass der Ex-König vom Exil aus Beziehungen zu Hitler und anderen Nazigrößen unterhielt. Er starb 1972 mit 77 Jahren in Paris.

Wilhelm II. verbrachte die Jahre nach dem Zusammenbruch des Deutschen Kaiserreichs in den Niederlanden. Dort heiratete er nach dem Tod seiner ersten Frau ein zweites Mal und machte sich Hoffnungen auf eine triumphale Rückkehr. Zu den Nazis hatte er ein gespaltenes Verhältnis: Einerseits verurteilte er die Pogrome in der „Reichskristallnacht“, andererseits gratulierte er Hitler zum Sieg der deutschen Wehrmacht über Frankreich. Er starb 1941 im Alter von 82 Jahren im holländischen Exil.

Karl I.: Von der Schweiz und Ungarn bis auf Madeira

Österreichs Kaiser Karl I. unterschrieb am 11. November 1918 „den Verzicht auf meinen Anteil an den Staatsgeschäften“, dann musste alles schnell gehen, denn der Schock über das Schicksal des russischen Zaren und seiner Angehörigen, die wenige Monate davor von den Bolschewiken hingerichtet worden waren, saß tief. Daher verließ der Kaiser mit Ehefrau Zita und Kindern noch in der Nacht nach der Abdankung Schönbrunn, um zunächst nach Eckartsau im Marchfeld zu fahren, wo die Familie zu ihrem eigenen Schutz von der Polizei bewacht wurde.

Von Eckartsau reiste Karl am 23. März 1919 mit dem ehemaligen k. u. k. Hofzug in die Schweiz. Er glaubte immer noch an die Möglichkeit einer Rückkehr auf den Thron und unternahm in Ungarn zwei Restaurationsversuche, die kläglich scheiterten. Vom Plattensee, wo er im Auftrag der Ententemächte kurz in Haft war, wurde Karl auf die portugiesische Insel Madeira gebracht, wo er am 1. April 1922 34-jährig den Folgen einer Lungenentzündung erlag.

Wo und wie Ex-König Juan Carlos seinen Lebensabend tatsächlich verbringen wird, steht noch in den Sternen.