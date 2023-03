Klimaschutz als Menschenrecht: EGMR befasst sich erstmals mit Klimaklagen

Klimaklage gegen Frankreich

Der Gerichtshof wollte am Mittwoch zudem mit der Verhandlung über eine Klima-Klage gegen Frankreich beginnen. Kläger ist ein früherer Bürgermeister aus einem Ort in Nordfrankreich, der durch den Anstieg des Meeresspiegels bedroht ist. In einer dritten Klimaklage vor dem EGMR, die wohl aber erst nach dem Sommer verhandelt wird, haben mehrere Portugiesen wegen der umweltschädlichen Treibhausgasemissionen von 32 Staaten des Europarats das Gericht angerufen.