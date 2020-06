Kissinger, der Pendeldiplomat

Das Problem Europas hat er einmal so zusammengefasst: „Welche Telefonnummer hat Europa eigentlich?“ – soll heißen: ohne eine gemeinsame Politik und Stimme wird Europa immer kranken. An dieser Analyse hat sich bis heute wenig geändert.

Den ihm nachgesagten Hang zu schönen Frauen goss er, der in zweiter Ehe mit der einen Kopf größeren Nancy verheiratet ist, in zwei Sätze: „Das Schönste an den meisten Männern ist die Frau an ihrer Seite“ und „Macht ist das stärkste Aphrodisiakum“.

Und über den Kommunismus hat er ganze Traktate verfasst, mit dem Sukkus: „Kommunismus findet Zulauf nur dort, wo er nicht herrscht.“

Die Lust an der prägnanten Formulierung und Analyse hat Henry Kissinger, der Montag seinen 90er feiert und heute hoch bezahlte Vorträge hält, nicht verloren. Der Außenminister im Amerika der Siebzigerjahre unter Nixon und Ford war unbestritten der erste große Polit-Star auf dem internationalen Parkett. Und er war der wohl mächtigste Außenminister, den die Welt je hatte – obwohl nur dreieinhalb Jahre im Amt. Respektvoll anerkannt bei den einen, umstritten und verhasst bei seinen Kritikern.

Letztere werfen ihm unter anderem seine Schlüsselrolle bei der Bombardierung Kambodschas während des Vietnamkriegs vor, seine Rolle beim Militärputsch gegen Diktator Allende in Chile und seine „Täuschung“ beim Friedensabkommen mit Vietnam, das er als Sicherheitsberater Richard Nixons ausgehandelt hatte. Er erhielt dafür den Friedensnobelpreis (den sein Gegenspieler Le Duc Tho ablehnte), nur gab es keinen Frieden – zwei Jahre später eroberten die Kommunisten Saigon, die USA erlitten ihr Waterloo.