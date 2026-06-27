Kinderhandel bei Onlinehändler Vinted? Ermittlungen in Frankreich

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Nach Gerüchten über Kinderhandel beim Secondhand-Onlinehändler Vinted hat die französische Justiz Ermittlungen zu den verdächtigen Angeboten eingeleitet. Wie die Staatsanwaltschaft in Nanterre westlich von Paris der Nachrichtenagentur AFP am Freitagabend bestätigte, wird das Vorermittlungsverfahren von einer Abteilung geführt, die auf die Untersuchung von Straftaten gegen Kinder spezialisiert ist. In Online-Netzwerken war in zahlreichen Videos und Beiträgen zuletzt der Verdacht geäußert worden, dass auf Vinted Kinder verkauft würden. Auslöser der Spekulationen waren Anzeigen für Spielsachen oder andere Artikel von geringem Wert, die zu extrem hohen Preisen angeboten wurden und zudem Alters- und Größenangaben enthielten, die denen kleiner Kinder entsprechen könnten. Für einige Artikel wurden vierstellige Preise aufgerufen und in der Beschreibung wurde auf das Alter, die Körper- oder die Kleidergröße von Kindern Bezug genommen.

Vor allem auf Tiktok ging das Thema viral. „Schaut euch das an, angeblich eine Harry-Potter-Figur für 30.000 Euro“, sagt etwa ein Nutzer in einem Video, das seit Mitte Juni mehr als 112.000 Likes erhalten hat. Nicht nur der Preis werfe „viele Fragen auf“, sondern auch die angegebene Größe von 1,58 Meter und das Alter von 13 Jahren. Es könne sich um ein „verschlüsseltes System“ für Kinderhandel handeln. Verdächtige Konten wurden gemeldet Die französische Kinderbeauftragte Sarah El Haïry hatte bereits am Dienstag mitgeteilt, sie habe den Behörden Konten gemeldet, „die im Verdacht stehen, in Kinderhandel auf Vinted verwickelt zu sein“. Die Staatsanwaltschaft machte bisher keine Angaben dazu, ob sich der Verdacht in einem oder mehreren Fällen bestätigt hat. Verkäufer, auf deren Anzeigen auf Vinted sich die Spekulationen bezogen, erklärten auf AFP-Anfrage, sie würden tatsächlich Spielzeug verkaufen.

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