Kiew verspricht Straffreiheit

Kommende Woche soll das historische Treffen steigen: Die Außenminister der USA, Russlands und der Ukraine sowie EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton an einem Tisch. Es wäre das erste direkte Treffen zwischen Vertretern der neuen Führung in Kiew und Russlands seit Beginn der Krise zwischen beiden Staaten.

Kommende Woche aber soll laut dem ukrainischen Innenminister Arsen Awakow die Krise bereits beigelegt sein. Dann nämlich, binnen 48 Stunden, werde der Aufstand im Osten der Ukraine beendet sein, hatte der Minister aus Charkiw am Mittwoch bereits angekündigt. Und er stellte in Aussicht, dass man Gewalt anwenden werde, sollten pro-russische Aktivisten ihre Waffen nicht niederlegen. In Lugansk hielten Gegner der Regierung in Kiew am Donnerstag weiter das lokale Hauptquartier des Geheimdienstes SBU besetzt, wo sie automatische Waffen erbeutet haben. In Donezk ist der Sitz der Gebietsverwaltung in ihrer Hand. Die Forderungen variieren zwischen einem Anschluss an Russland und mehr Autonomie innerhalb der Ukraine.