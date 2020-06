Kiew stellt Demonstranten Ultimatum

Es sieht aus, wie ein und dasselbe Drehbuch – nur der Ort des Geschehens ist ein anderer. Oder ist es der zweite Akt eines Stückes, das längst nicht vorbei ist? Was auf der Krim vorexerziert worden war, zieht seine Kreise in der Festlandukraine: Besetzte Verwaltungsgebäude, die Ausrufung einer Republik, der Ruf nach Anschluss an Russland. Donezk, Lugansk und Charkiw sind jetzt die Schauplätze. In Charkiw wurde die Besetzung des Verwaltungsgebäudes vorerst beendet; in Donezk halten pro-russischen Demonstranten weiterhin das lokale Verwaltungsgebäude besetzt; und in Lugansk ist es das Hauptquartier des Geheimdienstes SBU, in dem sich Bewaffnete verschanzt haben.

Binnen 48 Stunden, so Innenminister Arsen Awakow werde der Konflikt in der Ostukraine gelöst sein. Sollten Gespräche scheitern, werde Gewalt eingesetzt. Militärtechnik und Einheiten wurden nach Lugansk verlegt.

Zumindest ein Entspannungssignal gibt es: 56 Personen, die in dem SBU-Gebäude in Lugansk festgehalten worden waren, wurden freigelassen. Von rund 60 Geiseln war zuvor die Rede gewesen. Ob, und wenn, wie viele Menschen sich noch in der Hand der Besetzer befinden, ist unklar. Laut Berichten von Freigelassenen sind die Besetzer in Besitz automatischer Waffen und haben das Gebäude vermint. Eine Lokalpolitikerin aus der Region, die nicht beim Namen genannt werden will, sagt über das, was sich in Lugansk anbahnt: "Wir werden sehen, ob das unser Franz-Ferdinand-Moment sein wird." Sie hegt die Befürchtung, dass eine Eskalation Moskau als Vorwand für eine militärische Intervention dienen könnte.

Lugansk liegt 30 Kilometer von der russischen Grenze entfernt im äußersten Osten der Ukraine. Die Region ist überwiegend von russophonen Ukrainern bewohnt, von denen viele den Machtwechsel in Kiew ablehnen.

In Kiew aber sieht man weniger unzufriedene Ukrainer als Quell der Probleme im Osten, als von Moskau orchestrierte Saboteure – eine Ansicht, die auch die USA unterstützen. US-Außenminister John Kerry forderte von Moskau zuletzt ein Ende der pro-russischen Agitation in der Ostukraine sowie einen Rückzug der Truppen von der Grenze. Hinter der Grenze stehen laut NATO zwischen 35.000 und 40.000 einsatzbereite russische Soldaten.