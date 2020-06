Kiew macht Zugeständnisse

Julia Timoschenko

Eine von der ukrainischen Armee gestartete Offensive gegen Aufständische wurde indes offiziell wegen der Osterfeierlichkeiten unterbrochen. In die politische Offensive ging dagegen Oppositionspolitikerin und Präsidentschaftskandidatin. Sie reiste am Samstag nach, wo sie eine Verhandlungslösung forderte. Übergangspremierwiederum stellte eine weitreichendemitsamt Dezentralisierung und breiten Rechten für die russische Minderheit in Aussicht, um das Vertrauen der Ostukrainer in diezu stärken. Praktisch würde das die Forderungen der verbarrikadierten Kämpfer erfüllen, die mehr Autonomie für Regionen wie deninnerhalb derwollen. Ihr Liebäugeln mit russischen Staatssymbolen und andauernde "Russland-Russland"-Rufe erregen jedoch Zweifel an der Wahrhaftigkeit dieses Anliegens.

Tatsächlich scheint der Rückhalt der Separatisten in der Ostukraine jedoch gering zu sein. Laut einer Studie des Kiewer Internationalen Instituts für Soziologie befürworteten im Donbass, der absoluten Hochburg der Separatisten, lediglich 27,5 Prozent einen Anschluss an Russland. 52,2 Prozent waren eindeutig dagegen. In der gesamten Südostukraine waren ganze 69,7 Prozent der Befragten klar gegen sezessionistische Bestrebungen und nur 15,4 Prozent dafür.