Kiew gesteht Kontrollverlust über Teile der Ostukraine ein

Wenn Sicherheitsdienste kurzfristig in einer Hauptstadt trainieren sollen, kann das nichts Gutes bedeuten. Am Mittwoch kündigte der ukrainische Übergangspräsident Alexander Turtschinow ein solches Manöver in Kiew an. Angeblich soll es sich um eine Übung von Personenschützern für Spitzenpolitiker handeln. Stattfinden sollte sie bereits in der Nacht auf Donnerstag. Und auch, was Turtschinow sonst noch sagte, stimmt nicht gerade beruhigend: Die Armee sei landesweit in einen "totalen Alarmzustand" und "volle Kampfbereitschaft" versetzt worden, man wappne sich für eine Invasion Russlands. Es bestehe "echte Gefahr", dass Russland einen Landkrieg gegen die Ukraine führen wolle.

Zuvor hatten pro-russische Aktivisten in der ostukrainischen Stadt Lugansk nahe der Grenze zu Russland das Gebäude des Innenministeriums ohne Gegenwehr der lokalen Sicherheitskräfte übernommen. In der Stadt Gorliwka nahe Donezk überrannten Separatisten am Mittwoch Polizeistationen und Regierungsgebäude – ebenfalls ohne Gegenwehr.