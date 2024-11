Wie eine Frau Großbritanniens Konservative von rechts wieder in Führung bringen will

Das Gesicht von Kemi Badenoch , vormalige Wirtschafts- und Frauenministerin , verriet noch nichts, als sie Samstagvormittag um 11 Uhr gemeinsam mit ihrem Kontrahenten Robert Jenrick , dem früheren Immigrationsminister, den Konferenzraum der Konservativen in Zentrallondon betrat.

So wie Margaret Thatcher nach der doppelten Niederlage von Edward Heath 1975, Theresa May nach David Camerons Brexit-Debakel 2016 oder Liz Truss nach Boris Johnsons Rücktritt 2022, wird mit Kemi Badenoch eine Chefin von Rishi Sunak übernehmen. Unter dem vormaligen Premier hat die konservative Partei bei den Parlamentswahlen im Juli das schlechteste Ergebnis der Geschichte eingesteckt.

Bob Blackman ergänzte: „Eine weitere Glasdecke zertrümmert. “ Denn die 44-Jährige mit nigeriarischen Wurzeln, die sich in den vergangenen vier Monaten gegen fünf Kandidaten durchsetzen konnte, wird die Konservativen als erste schwarze Frau anführen.

Auch den aktuellen Führungswettkampf haben ihre kontroversiellen Aussagen immer wieder überschatten. In einem Interview mit Times Radio hatte sie im September erklärt, das staatliche Karenzgeld „ginge zu weit“. (Zur Einordnung: In England bekommen junge Mütter sechs Wochen lang 90 Prozent ihres Gehalts und anschließend 33 Wochen lang umgerechnet je 219,09 Euro.) Doch dass Steuergeld von arbeitenden Menschen genommen werde, um eine andere Gruppe zu finanzieren, meinte Badenoch, sei „ exzessiv ”. Sie ruderte später zurück, meinte, sie wurde missverstanden.

Ein Punkt, den sie selbst wohl nicht oft betonen wird. Kemi Badenoch ist kein Fan von Identitätspolitik, spaltet mit ihren Meinungen – ähnlich wie ihr politisches Vorbild Margaret Thatcher – und hat sich damit vor allem in ihrer Zeit als Frauenministerin zum Liebkind des modernen rechten Flügel der Torys etabliert. Sie hat damals verpflichtende Single-Sex-Toiletten in Restaurants oder Einkaufszentren eingeführt und sich klar gegen Selbstidentifikation des Geschlechts ausgesprochen.

Ein paar Wochen später, erklärte sie am Rande der Tory Konferenz, dass zehn Prozent der Beamten so schlecht seien, dass sie ins Gefängnis gehören. Diese Aussage ließ sie - trotz Kritik von den Beamten - so stehen.