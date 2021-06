Der mörderische Assad-Clan

Es ist ein loses Bündnis, das jedes Spartendenken im Syrien-Krieg (pro-Assad, anti-Assad) auf den Kopf stellt. Im Norden Syriens formierte sich unlängst eine Gruppe, genannt "Syrische Kräfte für Demokratie" – bestehend aus kurdischen Formationen ( YPG), lokalen Warlord-Milizen, aber auch Einheiten, die zuvor dem Umfeld der Freien Syrischen Armee (FSA) zugerechnet wurden. Der Kitt, der dieses Bündnis zusammenhält: Der Kampf gegen den "Islamischen Staat" (IS).

Angeblich, so heißt es, soll mithilfe amerikanischer Spezialeinheiten in der Region eine Offensive auf Al-Rakka vorbereitet werden, die De-facto-Hauptstadt des IS. Dazu hatte die Allianz vor einer Woche große Mengen Waffen seitens der USA erhalten.

US-Unterstützung hin oder her: Zumindest Teileinheiten der Gruppe haben offen zu verstehen gegeben, dass man sich durchaus auch eine Kooperation mit Russland vorstellen könne. Es ist also ein Bündnis, das Kräfte vereint, die Assad stürzen wollen, und auch solche, die zum Teil mit Assads Truppen kooperieren ( YPG). Einige Teile dieses Bündnisses wollen die Unterstützung Russlands, das wiederum Assad durch Luftangriffe und vermutlich auch Spezialeinheiten stützt.

Das Bündnis ist ein Sonderfall. Aber es verdeutlicht, wie verfahren und fragmentiert die Lage in Syrien ist. Unter dem Druck des IS auf der einen Seite und dem Druck russischer Luftangriffe und syrischer Bodenoffensiven gegen Regimegegner auf der anderen Seite dominieren auf dem Schlachtfeld Zweckbündnisse, lose Allianzen, die so schnell wieder verschwinden, wie sie entstanden sind.

Nicht nur im Norden Syriens, wo die YPG weitestgehend das Sagen haben. Auch im Westen, wo alle möglichen Fraktionen der bewaffneten Opposition (alleine im Großraum Aleppo agieren bis zu 70 bewaffnete Gruppen) von säkularen bis islamistischen unter dem Druck russischer Luftangriffe plötzlich geeint scheinen, wie nie zuvor, um sich der Offensive der syrischen Armee entgegenzustellen.

Kurz zusammengefasst: Die Lage auf dem Schlachtfeld ist kaum zu überschauen – und zuweilen ist der einzige gemeinsame Nenner bewaffneter Gruppen der Wille, das Regime zu Fall zu bringen.

Das macht eine politische Lösung des Konfliktes nahezu unmöglich. Zum einen ist das Land nach fast fünf Jahren Krieg entlang ethnischer und religiöser Bruchlinien gespalten. Auch, wenn es christliche oder alawitische Einheiten auf Seiten der Rebellen gibt – die überwiegende Mehrheit aber sind Sunniten.

Aber mit jeder bewaffneten Gruppe mehr schwinden auch die Chancen auf einen Kompromiss – zumal die syrischen Kriegsparteien bei den Gesprächen um eine Lösung für Syrien noch nicht miteinbezogen wurden. Sollte es überhaupt einmal so weit kommen, stellt sich die Frage, inwieweit die seit jeher schwachen politischen Organe der Opposition etwas ausverhandeln können, das dann auch tatsächlich hält – etwa ein Waffenstillstand, an den sich die unzähligen lokalen Milizen dann auch trotz ihrer lokaler Allianzen tatsächlich halten.

Auch seitens der Nationalen Koalition (politisches Organ der bewaffneten Opposition) konnte man sich, was Visionen für eine Zukunft Syriens angeht, bestenfalls darauf einigen, dass Assad abtreten muss. Aber selbst, wenn es gemäßigtere Gruppen zu einer Einigung schaffen, bleibt das Problem islamistischer Verbände wie Al-Nusra-Front oder IS. Und Letzterer ist ohnehin ein eigenes Problem.