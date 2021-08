Kein Abstand, kaum Masken: Britisches Parlament wieder voll besetzt

Seit der Aufhebung der meisten Corona-Maßnahmen in England Mitte Juli sind Masken an den meisten öffentlichen Orten freiwillig. Die offizielle Empfehlung der britischen Regierung lautet jedoch, in vollen Innenräumen weiterhin Masken zu tragen.

Die Abgeordneten waren nach der Zuspitzung der Lage in Afghanistan außerplanmäßig aus der Sommerpause nach London gerufen worden, sodass die meisten aus ihren Urlaubsorten oder Wahlkreisen anreisen mussten.