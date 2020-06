Karas vs. Freund: "Woher ich komme, weiß ja jeder"

Von Freund wollte Schnabl wiederum wissen, was er denn besser machen könne als Karas – eine Steilvorlage zum Angriff: Karas als EU-Repräsentant habe etwa vergessen zu erwähnen, dass die Hypo auch ein Symbol für verfehlte EU-Politik sei. „Wir haben zugesehen, dass Banken ganze Länder in Geiselhaft nehmen können“, argumentierte der Neo-Politiker. Den Einwand, dass auch die SP an der Entscheidung zur Notverstaatlichung der Hypo beteiligt gewesen ist und so den Steuerzahler seit 6 Jahren Milliardenbeträge kostet, ignorierte Freund gekonnt. Stattdessen forderte er mehr direkte Unterstützung: „Deshalb drängen wir so darauf, dass nicht nur Banken gerettet werden, sondern auch die arbeitslosen Männer und Frauen – die müssen genauso systemrelevant gerettet werden.“