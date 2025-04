Kanada: 28. EU-Mitglied statt 51. US-Bundesstaat?

Es waren harte Worte, die der amtierende kanadische Regierungschef Mark Carney nach seinem Wahlerfolg am Montag an Donald Trump richtete. Angesichts des vom US-Präsidenten geäußerten Wunsches, Kanada zu annektieren, sowie des Zollstreits mit diesem sprach der Ökonom von „amerikanischem Verrat“: „Amerika will unser Land, unsere Ressourcen, unser Wasser, unsere Bodenschätze.“ Die alten Beziehungen zum Nachbarn seien vorbei.