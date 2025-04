Kanada: Regierende Liberale gewannen Parlamentswahl

Die Parlamentswahl in Kanada ist vorbei: Laut dem kanadischen Fernsehsender CBC haben die Liberalen des amtierenden Premierministers Mark Carney 139 Wahlbezirke gewonnen oder liegen dort in Führung. Die oppositionellen Konservativen konnten sich bisher 107 Wahlbezirke sichern. Eine Partei muss 172 der 343 Sitze im Unterhaus gewinnen, um eine Mehrheitsregierung zu bilden.

Trump mischte Wahlkampf auf

Der kanadische Wahlkampf wurde vom Zollstreit überlagert, den US-Präsident Donald Trump angezettelt hatte, und von Trumps Drohungen, Kanada zum 51. Bundesstaat der USA zu machen. Am Montag hatte Trump in den Sozialen Medien noch einmal seine Annexionspläne für Kanada bekräftigt. Dies hat in Kanada eine Welle des Patriotismus ausgelöst.

Profitiert haben davon Carneys Liberale und sein im Jänner zurückgetretenen Amtsvorgänger Justin Trudeau, die sich vehement gegen das Vorgehen der USA stemmen. Zum Zeitpunkt der Amtsübergabe von Trudeau auf Carney hatten Umfragen den Liberalen noch eine Niederlage bei der nächsten Wahl vorausgesagt.

Carney hatte im Wahlkampf betont, er sei aufgrund seiner Erfahrung im Umgang mit Wirtschaftsfragen am besten qualifiziert, mit Trump umzugehen. Der Vorsitzende der Konservativen Partei, Pierre Poilievre, hatte vor allem die Sorgen der Wähler über die Lebenshaltungskosten, die Kriminalität und die Wohnungskrise angesprochen.