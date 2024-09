Die kanadische Regierung hat dutzende Waffenlieferungen nach Israel gestoppt. Außenministerin Mélanie Joly sagte am Dienstag, sie habe eine Überprüfung sämtlicher Verträge kanadischer Waffenlieferanten mit Israel und anderen Ländern angeordnet. "In der Folge habe ich in diesem Sommer rund 30 vorliegende Exportgenehmigungen für kanadische Unternehmen ausgesetzt", sagte die Ministerin.