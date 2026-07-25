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Spionageverdacht: NATO-Praktikantin festgenommen
Die Frau hat als Praktikantin im militärischen Hauptquartier der NATO im belgischen Mons gearbeitet.
Zusammenfassung
- Eine kanadische Praktikantin an einem NATO-Standort in Belgien ist wegen Spionageverdachts festgenommen worden.
- Die belgische Staatsanwaltschaft teilte mit, die Frau chinesischer Abstammung werde verdächtigt, im Auftrag eines Drittlandes zu spionieren und Mitglied einer kriminellen Vereinigung zu sein.
- Die Verdächtige arbeitete als Praktikantin im militärischen Hauptquartier der NATO („SHAPE“) im belgischen Mons.
Eine kanadische Praktikantin an einem NATO-Standort in Belgien ist wegen Spionageverdachts festgenommen worden.
Die Frau sei chinesischer Abstammung, teilte die belgische Staatsanwaltschaft am Samstag mit. „Sie wird verdächtigt, im Auftrag eines Drittlandes zu spionieren und Mitglied einer kriminellen Vereinigung zu sein“, hieß es in einer Erklärung der Behörde.
Die Frau habe als Praktikantin im militärischen Hauptquartier der NATO („SHAPE“) im belgischen Mons gearbeitet.
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