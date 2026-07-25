Spionageverdacht: NATO-Praktikantin festgenommen

Eine kanadische Praktikantin an einem NATO-Standort in Belgien ist wegen Spionageverdachts festgenommen worden.

Die Frau sei chinesischer Abstammung, teilte die belgische Staatsanwaltschaft am Samstag mit. „Sie wird verdächtigt, im Auftrag eines Drittlandes zu spionieren und Mitglied einer kriminellen Vereinigung zu sein“, hieß es in einer Erklärung der Behörde.

Die Frau habe als Praktikantin im militärischen Hauptquartier der NATO („SHAPE“) im belgischen Mons gearbeitet.