Kalkulierter Bruch: Russlands Kirche geht nun eigene Wege

Die Russisch Orthodoxe Kirche legt es allem Anschein nach darauf an, dem Rest der Welt zu zeigen, wo Gott wohnt. Im Zuge einer Synode im weißrussischen Minsk beschloss sie nun, alle Kontakte zum Ökumenischen Patriarchat in Konstantinopel abzubrechen. Das Patriarchat in Konstantinopel ist so zu sagen die Dachorganisation der Orthodoxen Christenheit. Es ist ein Schritt, der sich abgezeichnet hat. Aber dennoch einer, der schwerwiegende Folgen haben könnte.

Der Anlass des Bruchs: Der Patriarch von Konstantinopel, Bartholomaios I. hatte in der Vorwoche im Zuge einer Synode beschlossen, die Ukrainisch Orthodoxe Kirche dem Ökumenischen Patriarchat zu unterstellen. Die Exkommunikation zweier wichtiger ukrainischer Kirchenmänner wurde aufgehoben. Ausgesprochenes Ziel ist die Schaffung eines eigenständigen Kiewer Patriarchats unter dem Dach des Ökumenischen Patriarchats.

Seit der Unabhängigkeit der Ukraine im Zuge des Zerfalls der Sowjetunion hatte das Kiewer Patriarchat keinerlei kirchenrechtliche Anbindung. Die Kirche ist aber die größte in der Ukraine. Formell kirchenrechtlich gehörte die Ukraine seit 1686 zum Moskauer Patriarchat, das in der Ukraine eine vergleichsweise bescheidene Anhängerschaft hat. Diese Zuordnung von 1686 wurde jetzt aufgehoben.

Historischer Vergleich

Eine andere Wahl habe man nicht gehabt, so der russische Metropolit Ilarion in Minsk über die Entscheidung der russischen Orthodoxie. Die Entscheidung Konstantinopels, dem Kiewer Patriarchat die Unabhängigkeit zu verleihen verglich er mit dem Schisma von 1054, das die Spaltung zwischen der westlichen und der östlichen Christenheit zur Folge hatte. Man stehe vor einer völlig neuen kirchlichen Realität. Es gebe von nun an kein einzelnes koordinierendes Zentrum der Orthodoxie mehr, so ein Sprecher für die Außenbeziehungen der Russisch Orthodoxen Kirche. Das Ökumenische Patriarchat habe sich selbst als solches eliminiert.

Das bedeutet, dass die Russisch Orthodoxe Kirche im Zuge dieses Konflikts in die Offensive geht und sich selbst als Mutterkirche der orthodoxen Christenheit in Stellung bringt. Aus Syrien kamen bereits kritische Stimmen, was die Entscheidung Bartholomaios I. angeht. Ebenso aus Serbien. Als potenzielle Kirche, die Moskau folgen könnte, gilt zudem die Armenische Kirche.