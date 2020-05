Kairo: Erst Panzer, dann Dialog

Spätabends, nach einem Krisentreffen mit seinem Kabinett und dem Armeechef, wandte sich Präsident Mohammed Mursi im Fernsehen an die Bevölkerung: Die Ägypter müssten nun Geschlossenheit beweisen. Über die Verfassung werde trotz der Proteste am 15. Dezember das Volk entscheiden, das sei schließlich das Wesen der Demokratie. Die Dekrete, mit denen er zuvor seine Amtshand­lungen der gerichtlichen Kontrolle entzogen hatte, seien aus Gründen der na­tionalen Sicherheit erfolgt. Mursi sagte, er respektiere die Freiheit, Meinungen zu äußern, doch Aufrufe, die Regierung zu stürzen, werde er nicht er­lauben, ebenso wenig Gewalt und Sabotage. Die Schuld an der Eskalation der vergangenen Tage gab der Präsident indirekt den Gegner der Is­lamisten, die gegen seinen umstrittenen Verfassungsentwurf mobil machen. Schließlich drückte er noch Trauer über die Todesopfer aus und rief alle Seiten zum Dialog auf. Politische Kräfte, Anhänger der Revolution und Richter sollten sich am Samstag in Kairo treffen.

Die erste Oppositionsgruppe hat das Dialogangebot Mursis zurückgewiesen: Auf ihrer Facebookseite erklärte die "Bewegung des 6. Aprils", die bereits im Widerstand gegen den ehemaligen ägyptischen Diktator Hosni Mubarak eine wichtige Rolle gespielt hatte, sie werde nicht mit Mursi sprechen. Stattdessen werde sie am Freitag an weiteren Protesten gegen Mursi teilnehmen.

Nach der Ansprache dürfte auch das Hauptquartier der islamistischen Muslimbruderschaft von Demonstranten angezündet worden sein. Die staatliche Nachrichtenagentur MENA berichtete von einem Feuer in einem Büro der Muslimbrüder im südlich von Kairo gelegenen Vorort Maadi sowie einem Einbruch in einem Büro in der Nähe des Stadtzentrums.