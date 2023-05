Berliner Verwaltung verzichtet künftig auf Gendersprache

Der Berliner Bürgermeister und CDU-Politiker Kai Wegner begründete das Vorhaben damit, dass die Sprache in der Verwaltung verständlich sein müsse. "Jeder kann privat sprechen, wie er möchte. Aber ich möchte gern das Deutsch sprechen, das ich in der Schule gelernt habe und das alle verstehen", sagte Wegner der Bild am Sonntag.

Er verwies auf Zuwanderer, denen nahegelegt werde, die deutsche Sprache zu lernen. Die Behörden sollten es den Menschen nicht unnötig schwer machen, sagte Wegner.