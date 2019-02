Kafreitag: Bünker gegen Halbtagslösung

Ein bisserl arbeiten, ein bisserl frei: So wird, salopp formuliert, mit großer Wahrscheinlichkeit die Lösung für das „Karfreitags-Problem“ der Bundesregierung aussehen.

Nachdem der Europäische Gerichtshof Ende Jänner entschieden hat, dass der Karfreitag als freier Tag insofern diskriminiert, als er bislang nur für die Mitglieder der evangelischen Kirchen ein gesetzlicher Feiertag war, sucht die türkis-blaue Regierung händeringend um eine Lösung. Am Montag trafen einander die Experten der Parlamentsklubs von ÖVP und FPÖ, um die Gesetzestexte abzustimmen. In Verhandlerkreisen hieß es, die „ Halbtagslösung“ sei de facto fix.

Dies würde bedeuten, dass der Karfreitag in Zukunft den Charakter eines halben Arbeitstages bekommt. Im Umkehrschluss bedeutet das: All jene Arbeitnehmer, die an diesem Tag voll arbeiten, müssen in Zukunft eine Feiertagszuschlagszahlung bekommen.