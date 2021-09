Kabinettsumbau in London: Dominic Raab verlässt Außenministerium

Im Rahmen eines Kabinettumbaus degradiert der britische Premierminister Boris Johnson seinen Außenminister Dominic Raab zum Justizminister.

Raab war in die Kritik geraten, weil er während des überraschenden Vormarsches der radikalislamischen Taliban in Afghanistan im Urlaub auf Kreta weilte. Deshalb sollen Tausende Emails von Menschen, die die britische Regierung um Ausreisehilfe gebeten hatten, nicht beachtet worden sein. Raab hatte zuletzt bei der wöchentlichen Sitzung im Parlament nicht mehr wie sonst üblich in der ersten Reihe gesessen.

Nachfolgerin

Neue Außenministerin soll Liz Truss werden. Sie soll auch Ministerin für Frauen und Gleichstellung bleiben.