Kabinett des Grauens: Wen Trump in seine Regierung holen würde

„Er ist ein sehr kluger Kerl. Ich würde es auf jeden Fall tun, wenn er es tun würde. Er ist ein brillanter Kerl“, sagte Donald Trump über Elon Musk und bot dem Tech-Milliardär via Medien einen Job an: Musk könne in seinem künftigen Regierungsteam einen Ministerposten bekommen oder als Sonderberater tätig werden. Dass der Republikaner dafür erst die Präsidentenwahl im November gewinnen wird, steht für Trump ohnehin außer Frage.

Unsicherer zeigt sich der wahlkämpfende Republikaner da schon eher, ob sich sein glühender Unterstützer Musk ans Weiße Haus binden lässt. Schließlich gilt der Besitzer von X als ebenso erratischer Entscheider wie der 77-jährige Ex-Präsident.

Kein ruhiges Regierungsmanövrieren

Rund 75 Tage sind es noch bis zum Wahltag am 5. November - doch schon jetzt laufen die Gerüchte heiß, wen Trump in Falle seines Sieges in sein künftiges Kabinett holen würde.