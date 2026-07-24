Trudeau über Trump: „Wer ihn beschwichtigt, stellt fest, dass er immer mehr will“

Der frühere kanadische Premierminister Justin Trudeau warnt Europa davor, der US-Regierung unter Donald Trump Zugeständnisse zu machen. Wer die USA beschwichtigen wolle, werde feststellen, dass sie „immer mehr wollen“, erklärte er am Freitag beim Salzburg Summit der Industriellenvereinigung (IV). Zudem mahnte er vor einem Erodieren der regelbasierten Weltordnung, einem Erstarken des iranischen Regimes und einem auch noch so geringen Kriegsgewinn Russlands in der Ukraine.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/BARBARA GINDL Das Publikum verfolgt die Rede des früheren kanadischen Premierministers Justin Trudeau beim Salzburg Summit der Industriellenvereinigung. Seine Ausführungen werden parallel auf einer großen Leinwand übertragen.

Trump strebe laut Trudeau keine Win-Win-Lösungen an, sondern wolle andere verlieren sehen. Während man früher zumindest davon ausgehen konnte, die USA handelten im Eigeninteresse, müsse man heute neu lernen, dass Trump auch gegen die eigenen national-wirtschaftlichen Interessen agiert. Als Beispiel nannte der Kanadier die Strafzölle, die letztlich „nur dem Profit der US-Unternehmen helfen“ würden, aber die Bürger nicht einbezögen. Als Lösung für die US-Zölle sieht Trudeau nur die Diversifizierung und die Zusammenarbeit mit anderen, verlässlichen Partnern, die ähnliche Werte vertreten. Engere Zusammenarbeit zwischen Kanada und Europa Trudeau warb dabei auch für eine engere Zusammenarbeit zwischen Kanada und Europa. Er wolle mit den Europäern „mehr gemeinsam machen“, wolle aber „nicht unbedingt einer von ihnen sein“. „Europa ist so kompliziert“, erklärte er weiter und verwies auf die Verhandlungen rund um das Wirtschafts- und Handelsabkommen (CETA) aus dem Jahr 2017. Im Zuge der nationalen Ratifizierungen zur vollen Umsetzung des Abkommens habe er sich „plötzlich“ als kanadischer Premierminister um nationale Konflikte in Belgien oder Rumänien gesorgt und vor der Grünen-Partei in Deutschland rechtfertigen müssen.

„Russland darf in keiner Weise gewinnen“ Mit Blick auf den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine stellt sich Trudeau gegen Diskussionen, wie man Präsident Wladimir Putin einen gesichtswahrenden Ausweg bieten könne. „Russland darf in keiner Weise gewinnen“, sagte Trudeau. Andernfalls würde das Signal an die gesamte Welt gehen, dass sich Grenzverschiebungen lohnten. Der Westen müsse die Ukraine so lange unterstützen, bis sie den Krieg gewinne oder selbst zu Friedensverhandlungen bereit sei. Schon die fehlende entschlossene Reaktion, das Ausbleiben „echter Konsequenzen“ auf die Krim-Annexion habe die heutige Situation mit ermöglicht, meinte der frühere kanadische Regierungschef. Unternehmen sollen geopolitische Risiken einbeziehen Scharfe Kritik äußerte Trudeau auch an der US-Politik im Nahen Osten und bezeichnete das Aufkündigen des internationalen Atomabkommens als einen schweren Fehler, dessen Konsequenzen nun die ganze Welt treffen. Der von Washington angestrebte Regimewechsel im Iran sei „vollkommen unrealistisch“ gewesen. „Wir werden eine gestärkte iranische Führung akzeptieren müssen“, erklärte Trudeau. Der von 2015 bis 2025 amtierende kanadische Premier warnte vor einer Erodierung der regelbasierten Weltordnung. Staaten wie China, Indien oder auch die USA betrachteten diese Ordnung zunehmend als optional. Europa und auch Kanada müssten sich deshalb weiter einsetzen, wenn sie keine modifizierte Weltordnung wollten. Doch Trudeau appellierte auch an die Unternehmen, sie müssten geopolitische Risiken künftig stärker in ihre Entscheidungen einbeziehen und ihre Investitionen an demokratischen Werten ausrichten.