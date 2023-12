"Juni oder Juli": Kadyrow sieht Ende des Ukraine-Krieges bis zum Sommer

Der tschetschenische Machthaber Ramsan Kadyrow hat das Ende des Kriegs für den nächsten Sommer vorausgesagt.

"Etwa im Juni oder Juli. Wenn ich die Entscheidungsgewalt hätte, wären wir in drei Monaten fertig", sagte Kadyrow nach Medienberichten in einem Livestream am Mittwoch. Er zeigte sich optimistisch, dass Russland seine Kriegsziele erreichen werde.

Weiters in diesem Artikel:

Russische Militärblogger melden Einnahme von Marjinka - Kiew dementiert

Selenskij hofft auf EU-Beitrittsgespräche