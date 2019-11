Juncker Abschied: „Hab schon viel geweint, das reicht“

Die Phantomschmerzen haben schon eingesetzt. Bereits bei seinem letzten Auftritt vor Journalisten ist am Freitag Mittag allseits das Bedauern zu hören, dass man ihn doch sehr vermissen werde: Jean-Claude Juncker, ausgerechnet jener Präsident der EU-Kommission, an dem sich so viele Medienvertreter während der vergangenen fünf Jahre so gerieben haben.

Schlagfertig, blitzgescheit, witzig, aber auch grantig, wenn ihm etwas nicht passt – der 64-jährige Luxemburger ließ beim finalen Abschied vor der Presse noch einmal seine Ecken und Kanten spüren. Und seine berühmten Emotionen.

Sein Abgang nach fünf Jahren als Präsident der EU-Kommission, „dem schwierigsten Job der Welt“? „Ich habe schon viel geweint, das reicht jetzt“, nimmt er sich, halb vor sich hin murmelnd, selbst auf die Schaufel. Den Journalisten will er „nicht danken“, sagt er und erntet viele Lacher im voll besetzten, riesigen Pressesaal des Kommissionsgebäudes. „Ich liebe die, mit denen ich gearbeitet habe zutiefst. Die Presse ist Teil davon – nicht mit derselben Intensität muss ich sagen“, sagt er trocken.