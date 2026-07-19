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Ausland

Schach-Olympiasiegerin soll Präsidentin Ungarns werden

Magyar lobte Polgár für „Talent und Beharrlichkeit“ - Breite Unterstützung für Nominierung.
19.07.2026, 21:36

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HUNGARY-POLITICS-PARLIAMENT-CONSTITUTION

Der ungarische Premier Péter Magyar will nach der Amtsenthebung von Staatspräsident Tamás Sulyok die ungarische Schach-Olympiasiegerin Judit Polgár am Montag darum ersuchen, das Amt der Staatspräsidentin zu übernehmen. 

Das gab Magyar am Sonntag via Social Media bekannt. Er würdigte ausführlich die Verdienste von Polgár, deren Nominierung für das Präsidentenamt von namhaften Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens unterstützt werde.

Judit Polgár als Ungarns neue Staatspräsidentin?

Sie gilt als die „Königin des Schachs“: Der Name Judit Polgár stünde seit Jahrzehnten für „Talent und Beharrlichkeit“, so Magyar weiter. Als erfolgreichste Spielerin in der Geschichte des Schachs hätte sie 26 Jahre lang ununterbrochen die Weltrangliste der Frauen angeführt, lobte der Premier.

Das Parlament hat 30 Tage Zeit, ein neues Staatsoberhaupt zu wählen. Solange soll Parlamentspräsidentin Ágnes Forsthoffer interimistisch die Amtsgeschäfte des Staatsoberhauptes übernehmen. Darüber wird die außerordentliche Parlamentssitzung am Montag entscheiden.

Verfassungsreform in Ungarn: Präsident droht Amtsenthebung
Ungarn Péter Magyar
Agenturen, bega  | 

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