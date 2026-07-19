Der ungarische Premier Péter Magyar will nach der Amtsenthebung von Staatspräsident Tamás Sulyok die ungarische Schach-Olympiasiegerin Judit Polgár am Montag darum ersuchen, das Amt der Staatspräsidentin zu übernehmen.

Das gab Magyar am Sonntag via Social Media bekannt. Er würdigte ausführlich die Verdienste von Polgár, deren Nominierung für das Präsidentenamt von namhaften Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens unterstützt werde.