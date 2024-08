Mehrere Journalisten bei russischem Angriff verletzt

Selenskij: "Mein Beileid an Familie und Freunde"

Am Sonntagabend bestätigte Reuters den Tod eines Sicherheitsberaters. Der 38-Jährige arbeitete seit 2022 für Reuters und beriet Journalisten in Sicherheitsfragen etwa in der Ukraine, Israel und bei den Olympischen Spielen in Paris.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskij erklärte in seiner Abendansprache, ein "gewöhnliches Stadthotel" sei von einer russischen Iskander-Rakete zerstört worden. Der Angriff sei "absolut zielgerichtet, durchdacht" gewesen. "Mein Beileid an Familie und Freunde."

Das russische Verteidigungsministerium reagierte bisher nicht auf eine Anfrage für eine Stellungnahme.