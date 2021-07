Journalist de Vries nach Anschlag in Niederlanden gestorben

Der prominente niederländische Kriminal-Reporter Peter R. de Vries ist nach dem Mordanschlag auf sich seinen schweren Verletzungen erlegen. Das teilte die Familie am Donnerstag in Amsterdam mit. De Vries war am 6. Juli in Amsterdam niedergeschossen worden.

De Vries wusste, wie gefährlich er lebte. „Er hat sein Leben lang an der Schusslinie des Strafrechts operiert“, wird ein Kollege von ihm zitiert. De Vries war einer der bekanntesten Kriminalreporter in den Niederlanden. In der Vergangenheit stand der renommierte Journalist wegen Morddrohungen nach Recherchen in brisanten Fällen bereits unter Polizeischutz. Unter anderem moderierte De Vries die Sendung „Opsoring Verzocht“ („Untersuchung angefordert“), die man etwa mit „Aktenzeichen XY“ vergleichen kann. Auch international hatte er einen Namen, seit er 1987 ein Buch über die Entführung von Bierbrauer Freddy Heineken geschrieben hat.