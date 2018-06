Jossi Beilin: Kein Kontakt Israels mit der FPÖ

KURIER: Israel wurde vor 70 Jahren gegründet, was kann die Welt von diesem Staat lernen?

Jossi Beilin: Vielleicht wie man die wirklich großen Herausforderungen meistert. Wir sind ein Staat, der sich in ständiger Alarmbereitschaft befindet. Wir mussten lernen, wie wir mit knappen Ressourcen umgehen, wie wir unsere Sicherheit ständig verbessern, wie wir uns gegen den Boykott der arabischen Welt zur Wehr setzen und wie wir Menschen in die Gesellschaft integrieren, die weder Sprache noch Kultur kennen.

Das Land befindet sich seit 70 Jahren in einem ständigen Verteidigungsmodus. Was macht das mit einer Gesellschaft und was hält sie zusammen?

Es ist der Holocaust. Natürlich kann meine Generation oder die meines Sohnes heute sagen, wir werden das zwar nie vergessen, aber das ist nicht Teil unseres Lebens, wir blenden das aus. Das werden wir aber nie können.

Sie gelten als einer der Architekten des Osloer Friedensprozesses, damals war man sehr nahe an einer Lösung zwischen Israel und Palästina. Heute scheint das wieder in weite Ferne gerückt. Glauben Sie noch an eine Lösung?

Ich glaube an eine gültige Grenze zwischen Israel und Palästina. Wenn es die nicht gibt, wird eine jüdische Minderheit weiterhin eine palästinensische Mehrheit kontrollieren. Aber das sind nicht wir, das ist nicht jüdisch und auch nicht menschlich. Deswegen brauchen wir eine Grenze und zwei unabhängige Staaten.

Sie sagten in einem Interview, dass Sie sich eine Art Konföderation vorstellen können. Wie kann man sich das vorstellen?

Wir sprechen von einem sehr kleinen Gebiet. Es wäre unsinnig, hier nicht partnerschaftlich zu agieren, vor allem, was unsere Ressourcen betrifft. Das ginge auch so weit, dass jüdische Siedler heute besetztes Land kaufen, dort bleiben und trotzdem jüdische Staatsbürger bleiben können.