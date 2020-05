John F. Kennedy: Ein Attentat verändert die Welt

Polizei

Lee Harvey Oswald

Während der Wagen mit Kennedy sofort ins Parkland Memorial Hospital rast und dort Minuten später ankommt, geht dieder Spur des Täters nach. Augenzeugen haben beobachtet, dass die Schüsse aus einem offenen Fenster im 5. Stock eines Lagerhauses am Dealey Plaza gekommen sind. Bei einer Überprüfung der Mitarbeiter des Schulbuchlagers stellt sich heraus, dass einer fehlt: der seit kurzem hier arbeitende. Die Fahndung beginnt sofort.

FBI und Secret Service wussten, dass Dallas ein gefährliches Pflaster für John F. Kennedy ist und nahmen vor seiner Ankunft verdächtige Unruhestifter ins Visier:Tätlicher Angriff Nur vier Wochen vor seinem Besuch war in dieser Stadt der ihm politisch nahestehende UN-Botschafter Adlai Stevenson tätlich angegriffen worden.Bedrohung für die Welt Ein einschlägig bekannter ultrarechter Offizier hatte in einer texanischen Zeitung erklärt, Kennedy stelle „eine Bedrohung für die freie Welt“ dar.Steckbriefe In Dallas waren Flugblätter als „Steckbriefe“ mit einem Kennedy-Foto verteilt worden, unter dem stand: „Wanted for Treason“ („Gesucht wegen Landesverrats“).Mit Trauerrand Und am Tag seiner Ankunft war in den Dallas Morning News ein Inserat mit Trauerrand geschaltet, das den Präsidenten als Kommunisten bezeichnete.

Trotz der Gefahren wurde die exakte Fahrtroute der Wagenkolonne in den Medien veröffentlicht. Auch Kennedy selbst war sich des Risikos bewusst, sagte er doch, ehe er in den Wagen stieg, geradezu prophetisch zu seiner Frau: „Wenn mich jemand vom Fenster aus erschießen will, dann wird das niemand verhindern können.“

Die Sicherheitsleute nahmen die Gefahr, im Cabriolet durch Dallas zu fahren, ernst, doch sie begingen den Fehler, sich bei ihren Überprüfungen nur auf radikal rechte Kreise zu konzentrieren. Und die Ultralinken außer Acht zu lassen. Sonst hätte man wohl auch Lee Harvey Oswald beobachtet.