Joe Bidens Wählerbasis bleibt trotz Verurteilung seines Sohnes stabil

Laut einer am Dienstag abgeschlossenen Umfrage von Reuters/Ipsos gaben 80 Prozent der befragten Wähler an, dass Hunters Verurteilung wegen falscher Angaben über seinen Drogenkonsum beim Kauf einer Waffe keinen Einfluss auf ihre Wahlentscheidung bei den bevorstehenden Präsidentschaftswahlen am 4. November haben werde.