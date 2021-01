Dschihadisten in Barcelona gefasst: Wien-Attentat als "Referenzpunkt"

Für eine Dschihadistengruppe, die jüngst in der spanischen Großstadt Barcelona festgenommen wurde, hat das Wien-Attentat vom November offenbar als "Referenzpunkt" gedient. Das erfuhr die Tageszeitung "La Vanguardia" aus Ermittlerkreisen. Die "Kronen-Zeitung" berichtete am Mittwoch ebenfalls über den Wien-Bezug. Die drei Algerier waren in der Vorwoche gefasst worden. Am Montag hatte ein Gericht die Untersuchungshaft der mutmaßlichen Dschihadisten verlängert.

Der Anführer der Gruppe hatte demnach zwischen 2016 und 2018 für die Dschihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) gekämpft. Er war laut Medienberichten am Heiligen Abend gemeinsam mit einem 22-jährigen Landsmann illegal nach Spanien eingereist. Daraufhin informierte Algerien die spanischen Behörden, dass der 28-Jährige "möglicherweise gefährlich" sei. Letztlich machte die Polizei die beiden Männer Anfang Jänner in einer besetzter Wohnung in Barcelona ausfindig. Der Dritte im Bunde, ein algerischer Landsmann, hatte die beiden vor Ort "logistisch unterstützt".