Jesiden: "Lasst uns einfach leben"

Hadi presst die Worte aus sich heraus. Er macht lange Pausen mitten im Satz. Das sind die Momente, wenn dem groß gewachsenen, muskulösen Mann um die 30 die Tränen in die Augen schießen, wenn ihm die Stimme versagt. Freunde klopfen ihm auf die Schultern, und sprechen für ihn die Sätze zu Ende. Es sind Geschichten von Mord an Kindern, Vergewaltigung und Versklavung, die er zu erzählen hat. An diesem Morgen, nachdem die kurdischen Peschmerga über Nacht das Sinjar-Gebirge geräumt hatten und der IS kam. Als Nachbarn über sie herfielen. Frauen und Kinder verschleppten, Männer töteten. Hadi wird laut, bevor ihm die Stimme versagt. Und die Männer um ihn nicken schweigend.

Hadi ist Jeside, kommt aus dem Sinjar-Gebirge und hat sich über kaum nachvollziehbare Wege, die er selbst fast nicht wiedergeben kann, in die Türkei geflüchtet. In der Gegend um Diyarbakir lebt er in einem Lager. Ein einstiger Picknickpark der Stadtverwaltung, heute eine unüberschaubare Ansammlung Hunderter Zelte. 5000 Menschen leben hier, alle Jesiden. Das UNHCR hat sich ihnen, wie ein Lagerverwalter sagt, noch nicht gezeigt. Papiere haben sie nicht, registriert wurden sie zwar laut der lokalen Regierung, wie Hüseyin Aksoy, Gouverneur der Provinz Diyarbakir, sagt. Hadi weiß davon nichts.

Es war Anfang August, als der IS die Region um den Sinjar-Bergkamm angriff. Ohne Vorwarnung waren die irakisch-kurdischen Peschmerga über Nacht aus der Region abgezogen. "Wir sind in der Früh aufgewacht, und die IS-Leute waren in den Straßen", sagt Hadi. Viele Jesiden flüchteten in die Berge, wurden monatelang belagert, über einen riskanten Korridor aus Syrien kam spärlich kurdischer Nachschub aus dem Norden. Dieser Korridor ist wieder zu, der Berg und damit Tausende Zivilisten sind völlig abgeschnitten. Andere Jesiden flüchteten in kurdische Gebiete weiter östlich im Irak. Die Kurden im äußersten Nordosten Syriens, die einige Zeit noch Zugang zum Sinjar-Gebirge hatten, sind selbst in der Defensive. Es gibt Hinweise auf eine große Offensive des IS.