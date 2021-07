Jerusalem: Israel bereitet sich auf Gewaltwelle vor

Vertreter der verschiedenen Nahostkirchen sehen in der Jerusalem-Entscheidung von US-Präsident Donald Trump tiefgreifende Auswirkungen für den Frieden zwischen Palästina und Israel. "Dieser Schritt wird große Konsequenzen für Christen in Jerusalem und Palästina sowie für die gesamte christliche Gemeinschaft in der Region haben", teilte der "Kirchenrat des Nahen Ostens" in Beirut am Donnerstagabend auf Facebook mit.

Der Kirchenrat (Middle East Council of Churches/MECC) kündigte zudem an, den US-Präsident in einem Schreiben zu bitten, seine Entscheidung zu überdenken. Die Ankündigung schürt laut MECC unnötigerweise die "Flammen der Zwietracht" im Nahen Osten.