Ostern, Pessach, Zuckerfest in Israel: Zugleich, nicht gemeinsam

Beide waren oft im Heiligen Land, auch in Kriegszeiten. Viele der Pilger kennen Israel von früheren Besuchen. Sie haben gelernt, die Medienberichte in ihren Ländern richtig einzuschätzen: „Jeden Tag ist Israel in den Schlagzeilen, aber wer schon einmal hier war, lernt, die Lage nüchtern einzuschätzen.“

Fußwaschung

Pilger, Touristen, Ausflügler – alle nähern sich irgendwann der Grabeskirche. Im Rekordjahr 2019 war das Gedränge in der Altstadt so stark, dass die Besucher über eine Stunde für den Weg durch die Gassen brauchten, der sonst in knapp 15 Minuten zu schaffen ist. In diesem Jahr sind die Wege zur Klagemauer und Grabeskirche schneller zu schaffen. Aber vor der engen Pforte zum Vorplatz der Grabeskirche stauen sich die Menschen.

Am Donnerstag ziehen die orthodoxen Patriarchen mit ihren Herolden in osmanischen Uniformen ein. Wie Jesus die Füße seiner Apostel waschen sie am Nachmittag die Füße von zwölf frommen Gläubigen.