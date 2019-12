Jeremy Corbyn: Der Gescheiterte gibt nach

Linkes Programm

Corbyn war mit einem sogenannten "Manifest" mit klar sozialdemokratischer Handschrift in die Wahl gegangen. Er versprach höhere Steuern für Einkommen ab 80.000 Pfund, eine 32-Stunden-Woche, deutlich mehr Geld für Kinderbetreuung und Bildung sowie kostenloses schnelles Internet für alle Bürger. Mitarbeiter von großen Firmen wollte er per Gesetz mit bis zu zehn Prozent an ihrem Unternehmen beteiligen und an Gewinnen mitverdienen lassen.

Beim Thema EU-Austritt wirkte Corbyn dagegen nicht so entschieden. Im Falle eines Wahlsiegs hätte Corbyn einen neuen Brexit-Deal mit Brüssel verhandeln wollen, der die EU und das Königreich enger aneinander binden sollte, als dies Premier Boris Johnson will. Dann hätte Corbyn die Briten noch einmal über den Brexit abstimmen lassen. Johnsons Slogan "Den Brexit erledigen" war viel eingängiger.

Was noch schwerer wog: Corbyn gilt eigentlich als EU-Skeptiker, sein Schlingerkurs in der Frage ließ ihn schwach erscheinen.

Abgesackt

" Jeremy Corbyn wurde diesmal gezwungen, eine Brexit-Linie zu vertreten, an die er selbst nicht geglaubt hat. 2017 hat er noch sein Verständnis für den EU-Austritt und die Stimmung in Nordengland geäußert", sagt die britische Politikwissenschaftlerin Melanie Sully.

Wohl auch deshalb sackte Labour gegenüber 2017, als man mit Corbyn an der Spitze noch 262 von 650 Sitzen im Unterhaus errungen hatte, am Freitag auf nur mehr 203 Mandate ab.

Eine Umfrage des Instituts ICM zeigte kurz vor der Wahl, dass Labour bei Wählern von 18 bis 24 Jahren zwar 49 Prozent Zustimmung hat, bei jenen von 25 bis 34 Jahren immer noch 45 Prozent. Bei den Älteren sieht es allerdings deutlich schlechter aus.