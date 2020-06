Zu viele Herrscher, zu wenig Staat

Seit dem " Arabischen Frühling" und dem erzwungenen Rücktritt des langjährigen starken Mannes Ali Abdallah Saleh, gibt es wenig, was den Namen Staat verdient: "Der Übergangspräsident Mansur Hadi sagt, er bekommt alles in den Griff, aber es ist nicht so, meint ein Westeuropäer in Sanaa.

Angriffe von El Kaida auf das Verteidigungsministerium am helllichten Tag mit Dutzenden Toten gehören zum Alltag. Ein deutscher Leibwächter wird vor einem Supermarkt von Unbekannten erschossen. Ein UN-Mitarbeiter wird in einem Viertel vor einer Imbissstube entführt, wo wir am Tag davor vorbeifuhren.

Zurück ins Hotel also noch vor 16 Uhr – und hoffen, dass uns niemand gefolgt ist.

Sanaa auf dem Landweg verlassen ist eine Art Selbstmord-Aktion. Der Tourismus ist in dem historisch reichen Land tot. Als ich nur andeute, ich würde gerne die Königsstätte Marib – Sitz der legendären Königin von Saba, nur 100 Kilometer östlich von Sanaa – besuchen, rät man mir sofort ab. Überlandstraßen sind teilweise unter der Kontrolle von Banden und Stämmen.

Im Norden, wohin ich nur mit dem Flugzeug reisen kann, weil der Landweg zu gefährlich ist, herrscht ein Kleinkrieg. Huthis, Milizen von Schiiten, wollen Unabhängigkeit. Zehntausende Flüchtlinge leben in Zelten und scharren sich um die einzige Krankenstation.

Im südlichen, spärlich bewohnten Jemen breiten sich mehr und mehr Zellen von " El Kaida auf der arabischen Halbinsel" aus. In langen Kampagnen hat die Armee erfolglos versucht, die Terrorgruppe aufzureiben.