Jemen-Konferenz: Geld für "weltweit schlimmste humanitäre Krise"

Die internationale Gemeinschaft muss nach Einschätzung der Vereinten Nationen ihre Hilfe für die Menschen im Bürgerkriegsland Jemen heuer deutlich verstärken. Auf einer Geberkonferenz in Genf sind laut UN am Dienstag Zusagen über rund drei Milliarden Dollar (2,4 Mrd. Euro) nötig, der dreifache Betrag vom vergangenen Jahr.

Nach Angaben der Vereinten Nationen hat die internationale Gemeinschaft in Genf rund zwei Milliarden Dollar (1,62 Mrd. Euro) für die notleidende Bevölkerung im Jemen versprochen. "Das ist ein bemerkenswerter Erfolg", sagte Guterres nach der Konferenz.

Im Vergleich zur Geberkonferenz 2017 sei praktisch doppelt so viel Geld zugesagt worden. Er sei auch zuversichtlich, dass noch fehlende Mittel im Lauf des Jahres eingesammelt werden könnten.

UN-Generalsekretär António Guterres warb persönlich um diese Mittel. "Der Jemen ist die weltweit schlimmste humanitäre Krise", sagte Guterres zum Auftakt der Geberkonferenz. 8,4 Millionen Menschen wüssten nicht, wo sie ihr nächstes Essen herbekommen sollten.

Viele hätten keinen Zugang zu sauberem Wasser. Fast drei Millionen Kinder unter fünf Jahren seien unterernährt, kritisierte der UN-Generalsekretär. "Alle zehn Minuten stirbt ein Kind aus vermeidbaren Gründen."

Die aktuelle Situation sei im nun beginnenden vierten Jahr des Bürgerkriegs katastrophal. "Aber mit internationaler Unterstützung können und müssen wir verhindern, dass das Land in eine langfristige Tragödie schlittert." Nach Angaben von Guterres sind aufgrund jüngster Zusagen bisher 40 Prozent der benötigten 2,96 Milliarden Dollar (2,4 Milliarden Euro) zusammengekommen. Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate hätten 930 Millionen Dollar versprochen. Die Zusagen anderer Staaten beliefen sich auf knapp 300 Millionen Dollar.

EU gibt 107,5 Millionen Euro

Die EU gibt 107,5 Millionen Euro an humanitärer Hilfe für die Zivilbevölkerung in dem Bürgerkriegsland. Wie die EU-Kommission am Dienstag in Brüssel bekanntgab, erhöht sich damit die Gesamthilfe der EU für Jemen auf 438,2 Millionen Euro.

Der für humanitäre Hilfe zuständige EU-Kommissar Christos Stylianides forderte einen ungehinderten Zugang für humanitäre Helfer im Jemen. Auch die Einfuhren von Gütern über die Häfen seien essenziell wichtig. Um den Konflikt zu beenden, sei dringlich eine politische Lösung erforderlich.