Japan wählt Unterhaus: Klarer Sieg für Regierung erwartet

Japan wählt am Sonntag ein neues Unterhaus. Letzten Umfragen zufolge zeichnet sich ein deutlicher Sieg für die regierende Liberaldemokratische Partei (LDP) der neuen nationalkonservativen Partei- und Regierungschefin Sanae Takaichi ab. Demnach könnte die LDP ihre absolute Mehrheit in der mächtigen Parlamentskammer zurückerobern. Die seit 1955 fast ununterbrochen regierende LDP hatte bei den vorherigen Wahlen sowohl im Unterhaus als auch im Oberhaus die Mehrheit verloren.

Takaichi erste Regierungschefin Japans Die Wahllokale schließen um 20.00 Uhr Ortszeit (12.00 Uhr MEZ). Bald darauf werden erste Trendberichte japanischer Medien auf Basis von Wählerbefragungen erwartet. Ein großer Unsicherheitsfaktor ist allerdings das winterliche Wetter, starke Schneefälle könnten den Urnengang behindern. Die als "Asia's Iron Lady" bekannte Takaichi war erst Ende Oktober als erste Frau an die Spitze der Regierung gewählt worden. Sie genießt sehr hohe Umfragewerte und hatte mit der kurzfristig einberufenen Neuwahl die Opposition regelrecht überrumpelt. Die größte Oppositionspartei, die Konstitutionelle Demokratische Partei Japans, und der langjährige LDP-Partner Komeito schlossen sich eilig zur Zentristischen Reformallianz zusammen.